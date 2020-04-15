В Петербурге две больницы приостановили приём пациентов

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Боткинская инфекционная больница и Покровская больница в Санкт-Петербурге приостановили приём пациентов по записи.

Отмечается, что приём пациентов в обе больницы приостановлен из-за нехватки коек. Новых пациентов с коронавирусом отправят в другие учреждения.

Записи нет. Когда возобновится, пока не известно, — цитирует «Интерфакс» сообщение из регистратуры Боткинской больницы.

В начале апреля было опубликовано видеообращение медиков Покровской больницы, обеспокоенных необходимостью работы с больными вирусной пневмонией без специальных средств индивидуальной защиты.В комитете по здравоохранению Петербурга тогда отметили, что Покровская больница не принимает больных с Covid-19.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Петербурге второй роддом закрыт на карантин из-за подозрения на коронавирус у одной из пациенток. Ограничительные меры были введены после того, как в петербургском родильном доме № 16 у одной из рожениц анализы на коронавирус дали положительный результат. COVID-19 обнаружили у молодой женщины на 28-й неделе беременности.