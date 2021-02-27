Поведение кота довело до паранойи жительницу Петербурга

https://static.news.ru/photo/0fd96762-79eb-11eb-908f-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Петербурженка Алина Капусто не первый год живёт со своим котом Перси, но она и подумать не могла, что происходящие после её ухода в квартире странные вещи связаны именно с питомцем.

Недавно девушка заметила, что всякий раз, когда она уходит из дома, за дверью слышны странные звуки. Не понимая, что происходит, Алина решила инсценировать уход, оставив включённой камеру в прихожей. Секрет загадочных шумов был раскрыт.

На кадрах видно, как хозяйка выходит из квартиры. Услышав хлопок от двери, в прихожую прибегает кот и с ходу прыгает на ручку входной двери, пытаясь всем весом её опустить. Посмотрев запись, Алина поняла, что любимец очень не хочет её отпускать. После этого она решила не оставлять кота одного.

Капусто опубликовала ролик в своём TikTok-аккаунте. Всего за пару дней пост стал вирусным, передаёт Life.

Ранее в соцсетях стремительно начала набирает популярность рыжая кошка Кики, которая стала звездой Интернета благодаря простой, но очень яркой задумке своей хозяйки. 22-летняя пользовательница TikTok нарядила кошку в маску грабителя. Примечательно, что эту маску девушка сделала из собственного носка жёлто-розовых цветов с ромашковым принтом. Хозяйка прорезала ножницами отверстия для глаз и рта и надела на свою питомицу. Кошка стала смешно вертеться, пытаясь снять неожиданное украшение, ей это удалось. Видео быстро стало вирусным, набрав более 40 миллионов просмотров. Девушка не ожидала такой популярности и попадания ролика в рекомендации соцсети, учитывая, что подписчиков у неё значительно меньше. Она заверяет фолловеров, что с кошкой всё в порядке, её любят и за её здоровье после таких экспериментов не стоит беспокоиться, писал NEWS.ru