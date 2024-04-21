В Петербурге девочка подвешивала домашнего пуделя за поводок на прогулке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге юная хозяйка в гневе оттаскала своего домашнего пуделя за поводок, сообщает «Mash на Мойке». Происходящее во дворе дома на улице Адмирала Трибуца заметили соседи, которые и рассказали, что девочка подвешивала своего пса за ошейник, а также кидала в него снег ногами.

Очевидцы сняли инцидент на видео, которое было опубликовано в чате жильцов и вызвало бурную реакцию. Родители девочки, которой принадлежит собака, увидели запись и уже пообещали решить этот вопрос со своей дочерью. По предварительным данным, питомец не пострадал.

Ранее в Башкирии спасли бездомного пса. Инцидент произошел в городе Белорецке. По данным канала, собака провалилась в трехметровый люк. Жалобный лай дворняги услышали прохожие. Неравнодушные жители вызвали на место спасателей, которые и достали животное.

Также сообщалось, что жительница Иркутска спасла бездомного котенка, который проехал около 20 км под капотом ее автомобиля. Женщина услышала странные звуки, похожие на мяуканье, но значения этому сначала не придала. Доехав до парковки торгового центра, сибирячка открыла капот автомобиля и обнаружила там животное.