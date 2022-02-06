В Петербурге арестовали завотделением клиники, где умерли семь пациентов

Октябрьский районный суд арестовал заведующую клиники в Петербурге Елену Медведеву. В медицинском учреждении после проведения диагностического обследования скончались семь пациентов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судов города.

Октябрьский районный суд избрал стражу Медведевой сроком по 25 марта, — сказали в пресс-службе.

Следствие уверено, что Медведева знала о том, что препарат «Барий сернокислый 0.10 (H2O)%» не является лекарственным. Тем не менее, медицинский персонал в клинике его использовал.

Ранее число жертв, зафиксированных в результате обследования желудка в консультативно-диагностическом центре № 1 в Выборгском районе Санкт-Петербурга, возросло до семи. По данному факту следствие задержало заведующую отделом лучевой диагностики медцентра .

Уголовное дело было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109, ч.3 ст. 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).