В Петербурге арестовали мужчину, облившего кислотой влюблённых

Суд в Петербурге арестовал мужчину, который облил кислотой молодую пару. Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 24-летний Даниил Кот подозревается в умышленном причинении вреда здоровью. По данным следствия, причиной нападения стала ревность.

Октябрьский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Даниила Кота, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ, — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы судов, ранее Кот фигурировал в деле под именем Даниял Мустафаевич Талибов. По словам самого арестованного, причиной нападения стала ревность из-за измены девушки. Он также добавил, что чувства и измена были платоническими.

Инцидент произошёл вечером 10 декабря на набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге. К прогуливавшимся молодым людям неожиданно подбежал мужчина и облил их кислотой. В результате нападения у девушки пострадали лицо, шея, глаза, волосы и руки. Её в тяжёлом состоянии доставили в детскую городскую больницу № 1. Медики ввели её в медикаментозный сон. У её спутника диагностировали химические ожоги лобной доли, кисти и предплечья. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Он был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Нападавшего удалось задержать через несколько часов в другой части города, на Московском проспекте. Им оказался 24-летний безработный из Твери.