В Петербург доставили 37,8 тысячи доз вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/1a0116d8-63cd-11eb-a417-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Дополнительные 37,8 тысячи доз вакцины против COVID-19 «Спутник V» доставлены в Санкт-Петербург, следует из сообщения пресс-службы аппарата вице-губернатора города Олега Эргашева.

Сегодня в Петербург поступили 37 800 доз вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении, передаёт РИА Новости.

Как сообщается, за последнюю неделю объёмы вакцинации выросли в два раза. Новая партия препарата позволит обеспечить непрерывность прививочной кампании.

Согласно последним данным, в Санкт-Петербурге привились против COVID-19 порядка 61,9 тысячи человек, из них более 11 тысяч полностью завершили цикл вакцинации.

В РФ на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».

Ранее NEWS.ru писал, что за истекшие сутки в России умерли 485 пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.