В первом полугодии в России хотят привить от коронавируса 60% населения

https://static.news.ru/photo/a59eed00-622e-11eb-8c99-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

В первые шесть месяцев 2021 года планируется привить от коронавируса больше половины взрослого населения страны. Такие перспективы озвучил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

При этом, уточнил он, медики не только готовы выполнить поставленную задачу, но и считают возможным перевыполнить её.

По всей стране мы должны привить 60% взрослого населения. В графиках себе ставим, что это должно завершиться в первом полугодии. Если промышленность <...> выпустит эти объёмы [вакцины] раньше, мы готовы привить раньше, — сказал Мурашко.

По его мнению, это позволит уже к началу весны переломить эпидемическую ситуацию и установить позитивный тренд, передаёт РИА Новости. Примерно в феврале-марте пандемия начнёт отступать, считает глава Минздрава.

Вместе с тем риск заражения остаётся высоким, поэтому следует соблюдать все меры профилактики, подчеркнул министр.

Ранее NEWS.ru выпустил расследование в связи с началом с 18 января всеобщей прививочной кампании от COVID-19. Судя по ситуации в регионах, массовая вакцинация в России может растянуться на несколько лет, хотя Попова, как и Мурашко, утверждает о готовности в 2021 году привить по меньшей мере 60% населения, то есть не менее 88 млн человек.

Как заявила исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова, прогнозы Роспотребнадзора могут быть существенно завышены.