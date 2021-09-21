В пермском вузе проверят действия преподавателей во время стрельбы

Руководство Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) даст оценку действиям преподавателей во время стрельбы, устроенной 18-летним студентом Тимуром Бекмансуровым. Некоторые из них, по словам студентов, продолжали вести занятия, несмотря на происходящее. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Речь, в частности, идёт о докторе филологических наук Олеге Сыромятникове. Он требовал от студентов не отвлекаться и продолжать читать лекцию, просто закрыв дверь в аудиторию. Сам преподаватель объяснил, что выполнял поручение декана.

Окончательная оценка произошедшего будет дана по итогам внутренней служебной проверки и работы Следственного комитета РФ. Информация о результате проверки появится позднее, — сказали агентству в вузе.

Ранее действия преподаватели ПГНИУ оценил депутат Госдумы Геннадий Онищенко. По его мнению, тот повёл себя правильно, поскольку своим видом демонстрировал спокойствие и «не возглавил панику».

Стрельба в ПГНИУ произошла утром 20 сентября. В результате погибли шесть человек и ещё 29 пострадали. Семеро пострадавших в тяжёлом состоянии доставлены в Москву. 21 сентября в Прикaмье объявлено днём трaура по погибшим при стрельбе.

При задержании стрелок оказал сопротивление и был ранен. В настоящее время он находится в больнице. Его состояние оценивается как тяжёлое.