https://static.news.ru/photo/c3d382c2-67c0-11ea-b70a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Пермском крае госпитализирована женщина с коронавирусом. Это уже второй случай в регионе.

Отмечается, что она приехала в Пермь из Швейцарии, где прожила три месяца. Муж заразившейся сдал анализы на коронавирус, результаты показали, что он здоров. При этом врачи заявили, что контролировали оба случая заражения.

Их изолировали вдвоём: одну как заболевшую, второго как контактное лицо, — передаёт РИА Новости.

В общей сложности в мире зарегистрировано более 181 тысяча случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали семь тысяч человек, более 77 тысяч выздоровели. В России выявлены 63 случая заболевания. Излечились шесть человек, летальных исходов не зафиксировано.

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