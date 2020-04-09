В Пермском крае торговые сети снизили цены на товары первой необходимости

Власти Пермского края договорились с представителями крупных торговых сетей о продаже продуктов первой необходимости без наценок.
Об этом
В частности, торговая сеть «Магнит» будет продавать без наценок такие продукты, как рис, тушёнка, геркулес, картофель, яблоки, чай, хозяйственное мыло и другие товары. В сети магазинов X5 Retail Group снизят стоимость 26 продуктов питания, в том числе тушёнки, макарон, масла и хлеба.
По словам руководителя направления по работе с органами госвласти X5 Retail Group Дениса Сухорукова, все логистические и складские издержки сеть берёт на себя.
В первую очередь мы хотим поддержать покупателей, которые оказались в непростой жизненной ситуации и не могут по каким-либо причинам позволить себе купить полную продуктовую корзину, — сказал он.
Акция продлится не менее месяца.
Ранее NEWS.ru писал, что Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проверит информацию о повышении цен на продукты. В службе предупредили о проверке любых возможных ценовых сговоров. Кроме того, ФАС предложила на время заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения в связи с пандемией коронавируса нового типа (COVID-19).
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