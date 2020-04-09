В Пермском крае торговые сети снизили цены на товары первой необходимости

https://static.news.ru/photo/6f8a8716-7af7-11ea-a01e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Пермского края договорились с представителями крупных торговых сетей о продаже продуктов первой необходимости без наценок.

Об этом сообщается на сайте правительства края.

В частности, торговая сеть «Магнит» будет продавать без наценок такие продукты, как рис, тушёнка, геркулес, картофель, яблоки, чай, хозяйственное мыло и другие товары. В сети магазинов X5 Retail Group снизят стоимость 26 продуктов питания, в том числе тушёнки, макарон, масла и хлеба.

По словам руководителя направления по работе с органами госвласти X5 Retail Group Дениса Сухорукова, все логистические и складские издержки сеть берёт на себя.

В первую очередь мы хотим поддержать покупателей, которые оказались в непростой жизненной ситуации и не могут по каким-либо причинам позволить себе купить полную продуктовую корзину, — сказал он.

Акция продлится не менее месяца.

Ранее NEWS.ru писал, что Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проверит информацию о повышении цен на продукты. В службе предупредили о проверке любых возможных ценовых сговоров. Кроме того, ФАС предложила на время заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения в связи с пандемией коронавируса нового типа (COVID-19).