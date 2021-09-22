В Пермском крае начались похороны погибших при стрельбе в университете

Сегодня прощаются с Ярославом Арамелевым и Ксенией Самченко. Они оказались в числе убитых при нападении на университет в Перми стрелком Тимуром Бекмансуровым. Об этом сообщает издание Mash.
В Перми в храме Андрея Первозванного
Студент второго курса физического факультета ПГНИУ увлекался робототехникой, принимал участие в специализированных соревнованиях и даже был там судьей,
Ксения училась на географическом факультете на направлении «Гидрометеорология».
Как сообщили РИА Новости в мэрии Перми, похороны погибших
Ранее стало известно об увеличении количества пострадавших до 43-х. В больницах находятся 12 человек, остальные лечатся амбулаторно.
Напомним, стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром 20 сентября. В результате нее погибли шесть человек. Сам нападавший был ранен при задержании. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство».