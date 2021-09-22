В Пермском крае начались похороны погибших при стрельбе в университете

Сегодня прощаются с Ярославом Арамелевым и Ксенией Самченко. Они оказались в числе убитых при нападении на университет в Перми стрелком Тимуром Бекмансуровым. Об этом сообщает издание Mash.

В Перми в храме Андрея Первозванного прошла церемония отпевания 19-летнего Арамелева. Прощание с 18-летней Ксенией Самченко проходит в Лысьве.

Студент второго курса физического факультета ПГНИУ увлекался робототехникой, принимал участие в специализированных соревнованиях и даже был там судьей, сообщает «Московский комсомолец». Еще будучи школьником, он посещал факультатив по робототехнике в университете и создавал перспективные проекты. Кроме того, Ярослав обучался в музыкальной школе по классу скрипки и занимался спортивной акробатикой.

Ксения училась на географическом факультете на направлении «Гидрометеорология».

Как сообщили РИА Новости в мэрии Перми, похороны погибших пройдут в среду и четверг. Помощь в их организации оказали местная администрация. От федеральных властей родные жертв получат по 1 млн рублей, пострадавшие, в зависимости от тяжести травм, по 400 и 200 тысяч рублей.

Ранее стало известно об увеличении количества пострадавших до 43-х. В больницах находятся 12 человек, остальные лечатся амбулаторно.

Напомним, стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром 20 сентября. В результате нее погибли шесть человек. Сам нападавший был ранен при задержании. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство».