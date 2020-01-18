https://static.news.ru/photo/e63d53aa-39fe-11ea-96a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специальная комиссия департамента образования Перми провела проверку после получения информации о занятиях кадетов, которых обучали разгонять митинги.

Выяснилось, что это была тематическая игра в рамках дополнительной профессиональной подготовки. Дважды в год в 6-7-х классах кадеты отрабатывают навыки защиты на местности. Однако по мнению администрации, занятия 17 января были смоделированы с нарушениями.

Учителя ОБЖ и физкультуры самостоятельно внесли в отработку навыков защиты технические средства, что недопустимо на подобных занятиях, — приводит РИА Новости сообщение мэрии.

Ранее в Сети появились фото и видео с занятий класса кадетской школы в Перми, где детей обучают держать щиты, отбивая атаки протестующих.

Как писал NEWS.ru, спецназ ФСИН в Златоусте Челябинской области в декабре выступил в школе № 21 на церемонии посвящения детей в кадеты. Силовики показали применение приёмов разгона демонстрантов. Взвод спецназа в форме и со щитами, в частности, продемонстрировал, как выполняется команда по нанесению ударов.