В Пензе задержали подростка, избивавшего иностранцев

В Пензе задержали 17-летнего местного жителя по подозрению в избиении приезжих. Предполагается, что он может быть членом преступной группы подростков, нападающих на иностранцев, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на Центр противодействия экстремизму.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Согласно его материалам, молодой человек совершил три нападения за период с сентября прошлого года: распылил газовый баллончик в лицо троим гражданам Египта, ударил в живот выходца из Киргизии и вместе с друзьями избил ещё одного иностранца.

Подросток признал вину по всем трём эпизодам. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Молодому человеку грозит до семи лет лишения свободы.

В настоящее время полиция разыскивает подельников подростка. Предполагается, что эпизодов нападений может быть больше, поскольку не все пострадавшие обращались в полицию.

Ранее сообщалось, что подростки жестоко избили школьника в Хабаровском крае. Расправу они записали на видео, которое потом появилось в соцсетях. Произошедшим заинтересовалась прокуратура.