В Пензе выздоровела первая пациентка с коронавирусом

Первую пациентку с коронавирусом выписали из больницы после выздоровления в Пензе.
Сообщение об этом появилось на официальной странице Пензенской области во «ВКонтакте». Речь идёт о супруге депутата заксобрания области Михаила Лисина, которая 17 марта была госпитализирована с внебольничной пневмонией,
Сегодня (4 апреля. — NEWS.ru) первая пензенская пациентка с коронавирусом выписана из больницы домой. Женщина здорова, анализы на COVID-19 у нее отрицательные, — говорится в сообщении.
Сам депутат после госпитализации жены вместе со своим сыном провёл 14 дней в самоизоляции. Их анализы на коронавирус показали отрицательный результат.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в одной из больниц на территории Пензы скончался мужчина с диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Пациенту было 75 лет, и он страдал от многочисленных хронических заболеваний.
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