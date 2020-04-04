В Пензе выздоровела первая пациентка с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/048c796a-7660-11ea-8d3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первую пациентку с коронавирусом выписали из больницы после выздоровления в Пензе.

Сообщение об этом появилось на официальной странице Пензенской области во «ВКонтакте». Речь идёт о супруге депутата заксобрания области Михаила Лисина, которая 17 марта была госпитализирована с внебольничной пневмонией, передаёт РИА Новости.

Сегодня (4 апреля. — NEWS.ru) первая пензенская пациентка с коронавирусом выписана из больницы домой. Женщина здорова, анализы на COVID-19 у нее отрицательные, — говорится в сообщении.

Сам депутат после госпитализации жены вместе со своим сыном провёл 14 дней в самоизоляции. Их анализы на коронавирус показали отрицательный результат.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в одной из больниц на территории Пензы скончался мужчина с диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Пациенту было 75 лет, и он страдал от многочисленных хронических заболеваний.