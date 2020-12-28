В Пензе уволят директора кладбища после перевозки гроба на санках

https://static.news.ru/photo/c2266b62-492c-11eb-bc31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал уволить директора кладбища в региональной столице. Дисциплинарная мера, по его мнению, необходима в качестве наказания за неудовлетворительную работу по организации ритуальных услуг.

Причиной гнева областного руководителя стало появившееся в соцсетях видео, на котором гроб с усопшим по заснеженной тропе перевозили на санках. Оказалось, что даже центральная аллея Новозападного кладбища оказалась не готова к организации прощальных процессий. При этом люди пожаловались, что из-за обилия снега даже не все смогли подойти к гробу.

Хоронят ветерана, заслуженного человека, процессия идёт по Аллее Славы — и везут гроб на саночках, потому что снег на кладбище не почистили. [Граждане] обращаются к губернатору, потому что директор МУП свою работу не выполняет, и я понимаю людей, понимаю их боль, — цитирует Белозерцева его пресс-служба.

Губернатор потребовал найти на должность директора кладбища «добропорядочного человека, который будет заниматься проблемами граждан, которые к нему приходят».

Помимо этого глава региона потребовал от мэра Пензы Андрея Лузгина объявить взыскание заместителю по вопросам ЖКХ.

Белозерцев потребовал от всех глав районов области взять под особый контроль состояние кладбищ, а также дорог и тротуаров у социально значимых объектов.

Ранее в Шевченковском районе украинского города Днепра решили построить крематорий, теплообменники которого хотят приспособить для отопления расположенных поблизости зданий и школы. Однако, как писал NEWS.ru, жители такую инициативу раскритиковали. Некоторых возмутил и тот факт, что возводить сооружение было доверено компании из Германии. Делая отсылку к событиям Второй мировой войны, пользователи соцсетей не без сарказма заявили, что немцы разбираются в крематориях.