В партии «Яблоко» объяснили отъезд Явлинского из России «Яблоко»: Явлинский улетел в Германию на медобследование

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Григорий Явлинский

Лидер «Яблока» Григорий Явлинский временно покинул Россию для прохождения медобследования, рассказали NEWS.ru в пресс-службе партии, комментируя появившиеся в СМИ сообщения об отъезде политика. Он улетел в Германию. Там добавили, что Явлинский планирует вернуться в страну в начале февраля.

Улетел на медицинское обследование в Германию. В начале февраля вернется в Москву, — сказали в пресс-службе.

Некоторое время назад RT опубликовал ролик, снятый в столичном аэропорту Шереметьево, на котором виден Явлинский. По сведениям издания, политик сел на рейс в Стамбул.

Ранее политолог Артур Вафин заявил, что Явлинский мог бы выступить участником переговорного процесса между Россией и Украиной, поскольку обладает большим опытом и умеет общаться с террористами. Так он прокомментировал соответствующее предложение Явлинского, высказанное политиком в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Эксперт также предположил, что, публично озвучив желание участвовать в переговорах, Явлинский мог так заявить о своем возможном участии в президентских выборах. Политолог добавил, что Явлинский всегда обладал президентскими амбициями, хотя сегодня «не все его уже помнят».