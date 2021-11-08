В партии «Яблоко» началась чистка рядов от сторонников Каца и Навального

Партия «Яблоко» проводит перерегистрацию членов московского отделения, чтобы очистить ряды от тех, кто наносит партии политический ущерб, в частности, сторонников Максима Каца и тех, кто поддержал «Умное голосование». Об этом газете «Коммерсант» сообщил зампред «Яблока» Иван Большаков.

По информации издания, члены партии будут проходить собеседования, по результатам которых решится их судьба.

Вероятно, кто-то не попадёт ни в одну из этих категорий и будет исключён. По предварительным оценкам, это не более трети от числа членов партии. Сразу после этого или почти одновременно начнётся кампания по привлечению сторонников, — заявил Большаков.

Он добавил, что ревизия связана со сторонниками Каца, которого руководство обвиняло в «захвате» московского отделения. Сам политик был исключён из партии в 2020 году. Бюро «Яблока» опубликовало тогда заявление, в котором обвинило Каца в презрительном отношении к оппонентам внутри партии, неэтичных поступках и попытке «организовать внутри партии секту с собой во главе».

Ранее стало известно, что федеральный политический комитет «Яблока» принял решение снимать с регистрации членов, которые поддержали проект «Умное голосование» Навального. В партии считают, что любая форма поддержки других партий через УмГ и поддержка политики Навального несовместимы с членством в организации.