В Партии Роста объяснили «атаку» на Дудя

https://static.news.ru/photo/2d8079f0-ca99-11eb-bdfb-96000091f725_660.jpg Юрий Дудь Фото: yurydud/instagam.com

«Атака со стороны не вполне понятной структуры» на видеоблогера и журналиста Юрия Дудя по делу о пропаганде наркотиков могла начаться из-за его принципиальной общественной позиции или личной неприязни доброжелателей. Об этом NEWS.ru рассказал заместитель председателя Партии Роста Виктор Звагельский.

Налицо неприкрытая политика «двойных стандартов», ведь десятки популярных среди молодёжи YouTube-каналов полны вопиющего контента с очевидной пропагандой наркомании. Однако, по непонятной причине, они не вызывают возмущения [директора Лиги безопасного интернета] Екатерины Мизулиной, — подчеркнул он.

По его словам, доведение этого дела до следствия и суда — прямое давление на правоохранительную и судебную системы России. Он уверен, что эта ситуация недопустима.

Можно по-разному относиться к его творчеству, но усмотреть пропаганду наркотиков в нём невозможно. Напротив, Юрий проводит огромную просветительскую работу, показывающую всю губительность запрещённых веществ и разрушение личности в результате их употребления, — заключил он.

В апреле Лига безопасного интернета обратилась в МВД с просьбой проверить программу Дудя на YouTube на пропаганду наркотиков. Глава организации Екатерина Мизулина рассказала, что блогеры должны более ответственно относиться к своему контенту, особенно если их аудитория многомиллионная.

Накануне директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила, что в рамках дела были проведены психолингвистические судебные экспертизы, которые подтвердили факт пропаганды наркотиков. Дудю может грозить штраф в размере до 1,5 млн рублей.

Лига безопасного интернета, как сказано на её сайте, — одна из самых крупных и авторитетных организаций в России, цель которой — выявление и противодействие «опасному контенту». В 2011 году за её создание выступили такие ведомства, как Минкомсвязи, МВД и думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей.

Её возглавляет Екатерина Мизулина — дочь члена Совета Федерации Елены Мизулиной, которая известна законопроектами о запрете пропаганды ЛГБТ.