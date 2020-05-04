В парке «Сокольники» разместят временный стационар для больных COVID-19

https://static.news.ru/photo/bec921f4-8de7-11ea-b2d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ледовый дворец

В павильоне парка «Сокольники» планируется построить временный госпиталь, который сможет принять около 1,2 тысячи больных коронавирусом.

По словам заммэра Петра Бирюкова, также стационар из roder-конструкций на 1,1 тысячу койко-мест возведут на территории ледового дворца в Крылатском.

Кроме того, власти выбрали под временный стационар комплекс «ЭКСПО» (4 тысячи койко-мест) и торговый центр «Москва» (1,8 тысяч), передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о возможном переформатировании московских торговых центров, спорткомплексов и ВДНХ в стационары для больных коронавирусом.