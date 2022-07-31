В параде ко Дню ВМФ России впервые принял участие женский экипаж

Фото: Михаил Голенков/РИА Новости

Патрульный катер «Евгений Колесников» ВМФ ВС России во время учений в Балтийском море

В параде ко Дню ВМФ России впервые принял участие женский экипаж, сообщает «Комсомольская Правда». На параде присутствовал катер «Евгений Колесников», которым управляют девушки. В ходе парада президент страны Владимир Путин отметил, что в приморских регионах страны произойдут большие позитивные перемены во флоте, передает РИА Новости. В России начнется масштабное строительство кораблей и судов, программы морских научных исследований.

В воскресенье, 31 июля, в России проходят праздничные мероприятия ко Дню ВМФ. Морские парады традиционно состоятся в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Севастополе. День ВМФ отмечается в России в последнее воскресенье июля. В 2022 году российский флот празднует 326-летие.

Путин в это день также утвердил Морскую доктрину России и Корабельный устав Военно-морского флота.