В Ozon ответили на инцидент с наркотиками на складе в Петербурге Ozon: сотрудники склада нашли наркотики в поставке продавца и передали полиции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники склада Ozon нашли подозрительное вещество в поставке продавца и передали его полицейским, сообщили NEWS.ru в пресс-службе маркетплейса. Представители онлайн-магазина рассказали, что Ozon сотрудничает со следствием и предоставляет всю необходимую информацию.

При приеме товара наши сотрудники обнаружили подозрительное вещество в поставке продавца. Экспресс-анализ показал, что он содержал наркотическое вещество. Товар не был принят на склад и, соответственно, не поступил в продажу. Мы незамедлительно вызвали правоохранительные органы и передали им находку. Мы уже сотрудничаем со следствием и предоставляем всю необходимую информацию, — отметили в пресс-службе.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в одном из петербургских сортировочных центров Ozon нашли наркотики. По его информации, сотрудники силовых ведомств пришли на склад в Колпинском районе с проверкой, по результатам которой изъяли две коробки с десятками пакетиков, наполненных веществом бежевого цвета.

Канал уточнил, что находку направили на экспертизу, в ходе которой было установлено, что в пакетиках находится амфетамин. По данным SHOT, общий вес найденного запрещенного вещества составил 209 граммов.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.