В отставку подал председатель суда, где рассматривается дело Навального

https://static.news.ru/photo/a2cf337e-6539-11eb-9abb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Симоновского суда, где рассматривается дело блогера Алексея Навального, Вячеслав Детишин подал в отставку. Он покинет эту должность 1 марта.

Он подал письменное заявление об отставке, говорится в повестке заседания на сайте коллегии. Текст решения по итогам заседания пока не опубликован.

В Мосгорсуде проходит выездное заседание Симоновского районного суда, где рассматривается ходатайство ФСИН о замене Навальному условного срока не реальный по делу Ив Роше.

Как писал NEWS.ru, на заседании суда оппозиционер представился как индивидуальный предприниматель. Он пояснил, что работает в ИП Навальный. В качестве фактического места проживания он назвал СИЗО-1.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии он был задержан на паспортном контроле в аэропорту. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. 18 января суд арестовал блогера на 30 суток.

28 и 31 января по всей стране прошли массовые акции протеста в поддержку оппозиционера. Во время последних митингов были задержаны более пяти тысяч человек.