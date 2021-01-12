В отношении СМИ-иноагентов составили первые восемь протоколов

https://static.news.ru/photo/ef0295b0-54d6-11eb-ac5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Восемь протоколов об административном правонарушении составлены в отношении СМИ-иноагентов. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В присутствии представителей СМИ-иноагентов протоколы составлены из-за отсутствия маркировки на четырёх сайтах. Составленные протоколы поступят в течение трёх рабочих дней в мировой суд для принятия решений о наложении административных штрафов, — цитирует сообщение РИА Новости.

Протоколы в таких случаях составляют по статье 19.34.1 «Нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента», которая предполагает санкции в виде штрафа в размере до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

В отношении таких СМИ действует требование о маркировке материалов изданий текстом о том, что они были созданы и распространены «иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента», или российским юрлицом с аналогичными функциями.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что представители СМИ-иноагентов, не маркирующих контент, вызваны для составления протоколов об административном правонарушении, писал NEWS.ru.