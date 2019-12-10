Сведения о возбуждении в отношении шамана Александра Габышева уголовного дела не соответствуют действительности. Об этом в среду, 11 декабря, сообщили представители якутского управления Следственного комитета РФ.
Ранее информация о возбуждении нового уголовного дела в отношении Габышева появилась в социальных сетях. Исходя из слухов, шаман в процессе задержания атаковал самодельным мечом одного из силовиков, порвав на том одежду.
В якутском управлении СК сведения опровергли,
Как 10 декабря передавал NEWS.ru, Александра Габышева, который возобновил свой поход в Москву, снова задержали. Кроме того, силовики доставили в участок и соратника шамана Евгения Ростокина.
Дело в отношении Габышева по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности было возбуждено в сентябре. Якутский городской суд признал это законным, опираясь на результаты психолого-лингвистического исследования высказываний шамана. Однако до сегодняшнего дня шаману не предъявили обвинение.
Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, это должно быть сделано не позднее 10 суток с момента избрания меры пресечения, в противном случае мера отменяется. Поэтому мужчине не запрещено передвигаться по территории РФ.
Габышев идёт в столицу с целью «изгнания Путина» и восстановления народовластия. При этом он подчёркивает, что его акция носит мирный характер. В сентябре он был задержан на трассе «Байкал» в Бурятии. В отношении него возбуждено уголовное дело о призывах к экстремистской деятельности.
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