https://static.news.ru/photo/d3f7c408-1bec-11ea-8800-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Сведения о возбуждении в отношении шамана Александра Габышева уголовного дела не соответствуют действительности. Об этом в среду, 11 декабря, сообщили представители якутского управления Следственного комитета РФ.

Ранее информация о возбуждении нового уголовного дела в отношении Габышева появилась в социальных сетях. Исходя из слухов, шаман в процессе задержания атаковал самодельным мечом одного из силовиков, порвав на том одежду.

В якутском управлении СК сведения опровергли, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Как 10 декабря передавал NEWS.ru, Александра Габышева, который возобновил свой поход в Москву, снова задержали. Кроме того, силовики доставили в участок и соратника шамана Евгения Ростокина.

Дело в отношении Габышева по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности было возбуждено в сентябре. Якутский городской суд признал это законным, опираясь на результаты психолого-лингвистического исследования высказываний шамана. Однако до сегодняшнего дня шаману не предъявили обвинение.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, это должно быть сделано не позднее 10 суток с момента избрания меры пресечения, в противном случае мера отменяется. Поэтому мужчине не запрещено передвигаться по территории РФ.

Габышев идёт в столицу с целью «изгнания Путина» и восстановления народовластия. При этом он подчёркивает, что его акция носит мирный характер. В сентябре он был задержан на трассе «Байкал» в Бурятии. В отношении него возбуждено уголовное дело о призывах к экстремистской деятельности.