В отношении россиянина возбудили уголовное дело о госизмене

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Лефортовский суд Москвы получил ходатайство о продлении ареста новому фигуранту дела о государственной измене, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Дело возбуждено в отношении россиянина с фамилией Титов.

Ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей будет рассмотрено сегодня, — говорится в заявлении.

Предполагается, что мужчину арестовали в одном из регионов страны, после чего этапировали в столицу. В настоящее время следствие ходатайствует о продлении ему меры пресечения. Титову грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее директор Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Александр Шиплюк был арестован по делу о госизмене (статья 275 УК РФ). Его этапировали в СИЗО «Лефортово» в Москве.

В начале июля советский районный суд Новосибирска постановил заключить заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ) Дмитрия Колкера под стражу до 29 августа. Однако 3 июля стало известно, что Колкер скончался в московской больнице, куда его доставили из СИЗО-2 ФСИН России. Накануне дочь учёного Алина Миронова сообщила, что у исследователя четвёртая стадия рака.