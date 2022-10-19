В отношении Манского возбудили уголовное дело после его интервью Собчак

Против режиссера Виталия Манского возбудили уголовное дело после интервью журналистке Ксении Собчак, сообщил «Известиям» адвокат кинодеятеля Сергей Бадамшин. Правозащитник уточнил, что в настоящее время продюсеру предъявлено подозрение, но никаких допросов пока не проводилось.

Предъявлено подозрение, и проводятся следственные действия. Никаких очных ставок и допросов еще не проводилось, — рассказал Бадамшин.

В начале сентября сообщалось, что Министерство внутренних дел РФ объявило Манского в розыск. Соответствующая информация появилась в базе на сайте ведомства. Основанием для розыска указывалась формулировка «разыскивается по статье УК РФ».

Предполагалось, что заявление на Манского написал президент кинофестиваля ММКФ Никита Михалков после того, как тот в эфире YouTube-канала «Осторожно: Собчак» заявил, что на ММКФ «воруется» не менее 85% бюджета. Режиссеру грозит до двух лет лишения свободы или штраф до 1 млн рублей.

В ответ на это режиссер заявил, что объявление в розыск по делу о клевете вызвало у него дискомфорт и диссонанс, однако от своих слов он в любом случае не откажется.

Манский является президентом международного фестиваля авторского документального кино, представляющего документальные фильмы всех жанров и направлений, «Артдокфест». Режиссера ранее обвиняли в экстремизме, а его фильмы оценивали как «сомнительные».