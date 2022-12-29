По делу экс-депутата Ильи Пономарева проходят обыски в семи городах

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Илья Пономарев

В рамках дела против экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в семи регионах России начата серия обысков у администраторов Telegram-каналов и бывших муниципальных депутатов Москвы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Пономарева о распространении фейков о ВС РФ, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

В отношении Ильи Пономарева СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). В его рамках правоохранители в четверг начали проводить серию обысков в семи городах России у администраторов ряда Telegram-каналов и бывших муниципальных депутатов Москвы, — сообщили в правоохранительных органах.

Каналы делятся кадрами обысков, которые проводятся у нескольких представителей оппозиции, бывших муниципальных депутатов и журналистов. По информации «Осторожно, новости», силовики пришли к мундепам Сергею Цукасову и Владимиру Залищаку в Москве, ученому и активисту Александру Замятину, журналисту из Тюмени Артуру Галиеву, главреду медиа из Югры Никите Кифоруку.

РИА Новости уточняет, что силовики проверяют возможные связи администраторов Telegram-каналов и бывших депутатов с СБУ и другими иностранными спецслужбами.

Ранее сообщалось, что бывший депутат Госдумы объявлен в розыск в том числе из-за нарушения требования подписки о невыезде, он также скрывается от меры пресечения. В 2014 году в отношении экс-депутата возбудили уголовное дело о растрате. Сначала Пономарев переехал в США, затем перебрался на Украину.

В августе Пономарев озвучил свою версию убийства журналистки Дарьи Дугиной. По его словам, это совершила некая Национальная республиканская армия. Себя и свои медиаресурсы Пономарев объявил рупором этой организации.