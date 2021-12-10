Муратов получил Нобелевскую премию мира в Осло

Награждение лауреатов Нобелевской премии мира за 2021 год состоялось в Осло 10 декабря. Дипломы и медали получили российский журналист и главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филлипинская журналистка Мария Ресса. О присуждении Нобелевской премии мира в 2021 году объявили 8 октября. Муратов первым в истории России получил этот приз. До него премию присуждали во времена СССР правозащитнику Андрею Сахарову и первому президенту Михаилу Горбачеву.

Церемония награждения прошла в Городской ратуше Осло. В мероприятии принял участие исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, он получил награду в прошлом году. После награждения все три лауреата прочитают Нобелевские лекции. В своей речи Муратов вспомнил предыдущих лауреатов Нобелевской премии мира, затронул проблемы беженцев, пыток в тюрьмах, ликвидации правозащитного общества «Мемориал» (организация, исполняющая функции иностранного агента), и в целом проблему закона об иноагентах.

Но журналистика в России сейчас переживает тёмные времена. За несколько последних месяцев уже более ста журналистов, медиа, правозащитников и НКО получили статус «иностранных агентов». В России это — «враги народа». Многие наши коллеги остались без работы. Кто-то вынужден уехать из страны. У человека отбирают привычную жизнь на неизвестное время. Может, и навсегда, — сказал главред «Новой газеты».

Он также охарактеризовал премию как награду всему профессиональному сообществу «настоящих журналистов».

О присуждении журналистам Нобелевской премии объявили 8 октября. Муратов и Ресса получили приз с формулировкой «за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира».

Ранее сообщалось, что Дмитрий Муратов призвал все страны, в том числе США, вместе отменить законы об иностранных агентах. Кроме того, он предложил создать международный благотворительный фонд, куда будут поступать коррупционные деньги, которые были выявлены в ходе журналистских расследований. Оттуда средства будут передаваться нуждающимся.