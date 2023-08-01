Представители туриндустрии заявили о нехватке поездов на российский юг Президент ОСИГ заявил о нехватке поездов на российский юг

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России зафиксирована нехватка железнодорожного транспорта из центра на юг страны. Об этом в беседе с NEWS.RU заявил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков. В связи с этим поездами чаще всего пользуются люди, которым нужно добраться из одной точки южного региона в другую.

Сейчас на поезде в Крым едут примерно 60% пассажиров, а 40% выходит в Ростове-на-Дону, — прокомментировал Алексей Волков.

Он отметил, что железнодорожный трафик в Крым в последнее время снизился и переориентировался на Краснодарский край.

Председатель комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по предпринимательству в сфере туризма, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин порекомендовал планировать поездку на поезде заранее. В частности, стоит вовремя озаботиться покупкой билетов на поезд. А людям, которые собираются поехать на юг России на личном автомобиле, он посоветовал «выбирать пути, по которым рекомендуется ехать».

Ранее член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Волоцков заявил, что нужно увеличить число железнодорожных составов, следующих в Крым. По его мнению, это станет альтернативой автомобильному туризму на полуостров и позволит повысить доступность региона для российских семей. Он добавил, что в Крым продолжают прибывать туристы, несмотря на атаки украинских спецслужб.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что туристическая отрасль Крыма сейчас находится в сложном состоянии. В качестве дополнительной поддержки правительство в 2023 году выделило на этот сектор 2,7 миллиарда рублей. Эти деньги предполагается потратить на единовременные выплаты сотрудникам отрасли и сохранение коллективов. Мера охватит свыше 3,5 тысячи предприятий. Кроме того, Мишустин сообщил, что россияне стали чаще интересоваться путешествиями на Алтай, Байкал, Кавказ и многими другими направлениями внутри страны.