В осенний призыв в армию направят 128 тысяч россиян

https://static.news.ru/photo/e3dc0d28-0248-11eb-8f16-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

В ходе осеннего призыва, стартующего в России с 1 октября, в войска планируют направить 128 тысяч новобранцев, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский. В осенний призыв годом ранее в армию направили 132 тыс. призывников.

Осенний призыв будет проводиться во всех субъектах Российской Федерации. В войска планируется направить осенью текущего года 128 тысяч человек, — цитирует РИА Новости Бурдинского.

По словам Бурдинского, эта призывная кампания будет проводиться с учётом опыта, полученного в ходе весеннего призыва, с мерами, «исключающими проникновение коронавирусной инфекции в Вооружённые силы». Военные комиссариаты, по его словам, уже обеспечены достаточным количеством средств индивидуальной защиты.

Бурдинский напомнил, что в ходе весеннего призыва доставка 135 тыс. новобранцев проводилась в отдельных прицепных вагонах и отдельными рейсами. Для этого были задействованы 11 воинских эшелонов, 29 рейсов военных самолётов, 40 чартерных рейсов гражданской авиации, а также автотранспорт воинских частей. Более 2 тыс. отдельных вагонов в составе пассажирских поездов были укомплектованы исключительно военнослужащими. В каждом из них находился фельдшер. Контакты призывников с посторонними лицами на призывных и сборных пунктах, а также при следовании в воинские части полностью исключались.

Как писал NEWS.ru, резкий всплеск фактов уклонения призывников от службы в армии наблюдается в России в 2020 году. Как сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления Следственного комитета, число подобных преступлений против военной службы увеличилось в 1,7 раза.