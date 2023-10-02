В Орле надвое раскололся дуб — символ отмены крепостного права

Фото: t.me/orel_adm

В Орле развалилось на две части дерево, высаженное в 1861 году в честь отмены крепостного права в Российской империи, сообщила администрация города в соцсети «ВКонтакте». Как рассказал заведующий кафедрой ландшафтной архитектуры Орловского государственного аграрного университета им. Н. В. Парахина Алексей Ковешников, решать дальнейшую судьбу исторического объекта будет специальная комиссия.

Практически 40% дерева повреждено, однако оставшаяся его часть достаточно крепка. В данный момент у нас есть два варианта насчет дальнейшей судьбы дуба. Первое — полностью его снести. Второе — провести технические мероприятия, правильно произвести опиловку, заделать разлом и оставить, — заявил Ковешников.





Знаковое дерево растет на перекрестке бульвара Победы и улицы Октябрьской. Его обнесли декоративной оградой с памятной табличкой. До 2001 года дуб охранялся законом и входил в список объектов культурного наследия области, а также стал местной достопримечательностью.

Недавно в Архангельской области рухнула церковь Василия Блаженного. Сообщается, что здание было построено в 1824 году и являлось объектом культурного наследия России. Храм считался одним из классических примеров клетской церкви — деревянного сруба-клети с двускатными кровлями — и был поставлен под охрану в 1960 году.