В организации «Офицеры России» оценили предложение призывать женщин в армию Член «Офицеров России» Головатюк: призывать женщин в армию нецелесообразно

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Женщины не нужны на срочной службе, пока в России есть достаточное количество мужчин, заявил в беседе с «Радио 1» член президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Андрей Головатюк, комментируя предложение депутата Госдумы Алексея Чепы призывать женщин в армию. По его словам, это просто нецелесообразно, так как в данный момент российская армия хорошо справляется со стоящими перед ней задачами.

На срочной службе женщины не нужны, пока у нас есть достаточное количество лиц мужского пола. Мы вполне хорошо справляемся с теми задачами, которые стоят перед вооруженными силами и другими силовыми структурами. Призывать женщин на срочную службу целесообразности нет никакой, — подчеркнул Головатюк.

Он отметил, что женщины могут быть нужны в вооруженных силах в тыловом, техническом и медицинском обеспечении, но только при службе по контракту. Отвечая на аргумент Чепы о призыве женщин на службу в Израиле, Головатюк отметил, что Россия находится в совершенно ином положении, так как не пребывает в состоянии перманентной войны.

В Израиле совершенно другая ситуация. Израиль сколько лет существует, столько лет и воюет. Поэтому у них другие особенности, — подчеркнул эксперт.

Депутат Госдумы от «Справедливой России — Патриоты — За правду» Алексей Чепа ранее заявил, что в России должны начать призывать в армию женщин. Так он прокомментировал предложение сенатора Совфеда Владимира Джабарова об увеличении срока службы в армии. Чепа подчеркнул, что одного года для пребывания в вооруженных силах недостаточно.