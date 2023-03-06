В словарь Института русского языка вошли три новых слова В словарь Института русского языка вошли слова «коптер», «почтомат» и «фотовидеофиксация»

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Орфографический словарь Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН пополнился тремя новыми словами: коптер, почтомат и фотовидеофиксация, следует из данных научно-информационного орфографического академического ресурса института «Академос». Кроме того, в 2022 году в словарь вошли 207 новых слов, включая такие, как абьюз, видеоблогер, джетлаг, вышиванка, стендапер, шаурма и так далее.

Словарь регулярно обновляется, в него добавляют слова, которые часто употребляют и которые вызывают вопросы употребления и правописания. Научный сотрудник Института и главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов пояснил РИА Новости, что разработчики «Академоса» наблюдают за тем, что происходит с языком, какие в нем появляются новые слова и как часто они используются в СМИ и художественной литературе.

Отбирают те слова <...>, о которых есть вопросы, как их правильно употреблять, как правильно писать, и когда видят, что эти слова «доросли», скажем так, до того, чтобы принять их в состав академического орфографического словаря, принимают решение о включении этих слов в базу данных, — сказал Пахомов.

Ранее государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина назвал «наследие» словом 2022 года. По мнению специалистов, оно демонстрирует важность переосмысления исторического прошлого в неспокойное время. Для того чтобы выявить слово года, специалисты анализировали публикации русскоязычных и зарубежных СМИ, а также посты в соцсетях.