В Оренбуржье изъятых из семьи детей вернули домой

https://static.news.ru/photo/057f68ba-b23c-11ea-b241-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Четверо детей, которых накануне изъяли из многодетной семьи в посёлке в Оренбургской области, вернулись домой. Родители пообещали взаимодействовать с социальными службами, записать детей в школу и детский сад.

Как рассказали РИА Новости в областном правительстве, пока в доме идёт ремонт семья будет временно жить у своей бабушки в Орске.

Сообщалось, многодетная семья обратилась к властям из-за аварийного состояния дома. Контролирующие органы решили изъять детей из семьи, поскольку посчитали условия их проживания опасными для жизни. Постановление об изъятии детей из-за аварийного состояния дома подписал глава Домбаровского района Оренбургской области Валерий Швиндт.

К этой истории уже подключилась детский омбудсмен Анна Кузнецова, а губернатор Оренбургской области Денис Паслер пообещал помочь семье создать достойные жилищные условия и трудоустроить отца семейства.

Как писал NEWS.ru, в настоящее время прокуратура Оренбургской области проводит проверку после информации об изъятии детей из многодетной семьи в посёлке Тюльпанный. Прокурор должен будет дать оценку действиям представителей органов опеки и сотрудников полиции, которые участвовали в изъятии детей. Кроме того, будут изучены все детали произошедшего, поведение родителей, образ жизни семьи, её социальное положение и жилищные условия.

После нашумевшей истории глава Домбаровского района Оренбургской области Валерий Швиндт написал заявление об увольнении по собственному желанию. В правительстве региона подчеркнули, что на заседании комиссии по делам несовершеннолетних Швиндт показал «полное невладение темой».