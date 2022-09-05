В Орехово-Зуево осудили мужчину, повредившего мемориал погибшим воинам

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Орехово-Зуевский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 25-летнего мужчины, которого признали виновным в повреждении мемориального сооружения. Ему назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.

В ходе следствия было установлено, что в июне этого года обвиняемый под действием алкоголя бросил памятный венок «Звезда» в огонь мемориального комплекса «Памяти погибшим воинам — Куровчанам». В результате чего основание комплекса разрушилось, также разрушению подверглись керамические плиты и декоративная звезда, — сообщает издание.

Суд оценил ущерб, который нанес злоумышленник историко-культурному значению объекту, а также материальный ущерб в сумму более 680 тысяч рублей.

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