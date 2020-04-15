Общество

В «Опоре России» высказали предположение о продлении ограничений в Москве

22:11, 15 апреля 2020 33
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ограничения в Москве могут продлить до конца мая. Об этом заявил глава общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

Судя по динамике числа, в Москве будут продлены (ограничительные меры. — NEWS.ru) до мая, — цитирует его РИА Новости.

Калинин добавил, что по его предположению, даже до конца мая.

Как писал NEWS.ru, 28 марта в России начались нерабочие дни, сопряжённые с требованиями властей оставаться дома. Нерабочие дни продлятся как минимум до конца апреля.

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