В «Опоре России» высказали предположение о продлении ограничений в Москве

Ограничения в Москве могут продлить до конца мая. Об этом заявил глава общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.
Судя по динамике числа, в Москве будут продлены (ограничительные меры. — NEWS.ru) до мая, —
цитируетего РИА Новости.
Калинин добавил, что по его предположению, даже до конца мая.
Как писал NEWS.ru, 28 марта в России начались нерабочие дни, сопряжённые с требованиями властей оставаться дома. Нерабочие дни продлятся как минимум до конца апреля.
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