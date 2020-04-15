В «Опоре России» высказали предположение о продлении ограничений в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Статья «Новой газеты» о ситуации с коронавирусом в Чечне по требованию Роскомнадзора была заблокирована. Об этом сообщил главный редактор издания Дмитрий Муратов.

Он отметил, что в самом ведомстве сослались на предписание Генпрокуратуры, где статью охарактеризовали как недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений. Выполняя распоряжение Роскомнадзора, мы скрываем этот материал...