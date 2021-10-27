В оперштабе рассказали, какие магазины будут работать в Москве в локдаун

В нерабочие дни в Москве будут работать только продуктовые магазины, аптеки и точки, где продают не менее 30% товаров первой необходимости. Остальные смогут реализовывать товар дистанционно, в том числе при помощи доставки, сообщается в Telegram-канале столичного оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

С 28 октября по 7 ноября в столице не будут работать массажные кабинеты и салоны красоты, солярии, бани и сауны, спорткомплексы и бассейны. Кроме того, будут закрыты химчистки и другие организации, оказывающие бытовые услуги. Запрет на работу коснётся кинотеатров, концертных залов, цирков и зоопарков, за исключением территорий, расположенных на улицах. Шиномонтаж и автосервисы также приостановят работу.

Также подчёркивается, что в Москве не будут закрывать или ограничивать доступ в общественный транспорт. Метрополитен, автобусы, трамваи, МЦК и МЦД продолжат работать в обычном режиме.

Ранее предприниматель Александр Любосердов назвал локдаун убийственным для бизнеса. Он подчеркнул, что ограничения Роспотребнадзора вынуждают предпринимателей уходить «в тень». А политолог, советник лидера ЛДПР Алексей Бычков напомнил, что ненормированный период каникул приведёт к финансовым потерям бизнеса на 60 млрд рублей. Выплаты же, обещанные правительством, не смогут охватить все сферы бизнеса, особенно среднего и малого, отметил он.