В оперштабе объяснили, почему Россия не закрыла авиасообщение с Индией

Россия не приостановила воздушное сообщение с Индией, чтобы российские граждане имели возможность вернуться на родину. Об этом «Новым известиям» сообщили в оперативном штабе правительства по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Как отметили в оперштабе, сейчас авиасообщение между двумя странами представлено только двумя рейсами в неделю по маршруту Москва — Дели. При этом в отношении рейсов, прибывающих из Индии, Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль. В частности, проводится двукратная дистанционная термометрия, а с 28 апреля в аэропорту Шереметьево организовано проведение тестирования всех лиц, прилетающих из Индии. Также авиапассажирам выдаются предписания соблюдать изоляцию до получения отрицательного результата на коронавирус.

Авиасообщение с Индией не оказало влияния на развитие эпидемиологической ситуации на территории России. Ситуация с распространением COVID-19 находится на контроле оперативного штаба, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство здравоохранения Индии предупредило власти густонаселённых штатов Керала, Махараштра и Мадхья-Прадеш об опасности новейшего штамма коронавирусной инфекции «дельта плюс». Оказалось, что этот штамм отличается высокой скоростью распространения, а также способностью сильнее поражать клетки лёгких. Специалисты считают, что «дельта плюс» может «ускользать» от действия вакцин или антител. В настоящее время в Индии выявлено 22 случая заболевания этим штаммом.