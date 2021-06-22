В оперштабе объяснили, почему Россия не закрыла авиасообщение с Индией

Россия не приостановила воздушное сообщение с Индией, чтобы российские граждане имели возможность вернуться на родину. Об этом «Новым известиям» сообщили в оперативном штабе правительства по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
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Авиасообщение с Индией не оказало влияния на развитие эпидемиологической ситуации на территории России. Ситуация с распространением COVID-19 находится на контроле оперативного штаба, — говорится в сообщении.
Ранее Министерство здравоохранения Индии предупредило власти густонаселённых штатов Керала, Махараштра и Мадхья-Прадеш об опасности новейшего штамма коронавирусной инфекции «дельта плюс». Оказалось, что этот штамм отличается высокой скоростью распространения, а также способностью сильнее поражать клетки лёгких. Специалисты считают, что «дельта плюс» может «ускользать» от действия вакцин или антител. В настоящее время в Индии выявлено 22 случая заболевания этим штаммом.