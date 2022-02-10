В оперштабе объяснили двукратный рост заболеваемости COVID-19 в Москве

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией объяснили двукратный рост заболеваемости в Москве за сутки. Как сообщается в Telegram-канале оперштаба, в порядок учёта новых случаев COVID-19 были внесены изменения, и теперь наряду с результатами ПЦР-тестов учитываются и сведения по результатам экспресс-тестирования на коронавирус.

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача России <...> положительный результат экспресс-теста учитывается при постановке диагноза «коронавирусная инфекция» без подтверждения ПЦР-тестом, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в России зафиксирован новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. Число заболевших составляет 197 076 человек, общее их число возросло до 13 527 845 случаев.

В Москве отмечено 22 747 новых случаев заражения, что почти в два раза превышает показатель предыдущего дня (11 521). За сутки в столице умерли 84 человека. Также в тройку регионов с наибольшим числом заражений входят Санкт-Петербург (21 644) и Подмосковье (7611).

До этого врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что о выходе на плато по числу заболевших коронавирусом в России можно будет говорить, когда число выздоровевших после коронавируса людей за сутки будет соответствовать числу заболевших.