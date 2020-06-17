В ОП заявили, что пандемия показала необходимость поправок в Конституцию

https://static.news.ru/photo/0ffd659c-b0ae-11ea-b68c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пандемия коронавируса показала актуальность поправок в Конституцию. Об этом заявил член Общественной палаты Георгий Костюк.

По его словам, когда обсуждались эти поправки, никто ещё о коронавирусе не говорил, однако именно эпидемия стала яркой иллюстрацией того, насколько они важны.

Костюк отмечает, что в мире существует две модели оказания помощи населению: первая — западная, когда помогают ограниченному числу людей, вторая — когда на бесплатную помощь имеет право большинство населения. Поправки в Конституцию как раз соответствуют второй модели, пишет телеканал «360».

Это очень важный момент. Государство гарантирует медицинскую помощь, но без участия человека она всё равно не может быть оказана должным образом. Поэтому я считаю правильным, что это записали в Конституцию, — сказал Костюк.

Голосование по изменению Конституции пройдёт с 25 июня в течение недели. Основным днём станет 1 июля, который объявлен выходным. Россиянам предлагается проголосовать сразу за несколько сотен поправок. В частности, в одной из них упоминается Бог. Ещё одна поправка указывает на недопустимость действий и призывов к отчуждению части территории РФ. Среди них и инициатива, предлагающая отказ от учёта предыдущих президентских сроков Владимира Путина. Из этого следует, что он может избираться на данный пост ещё дважды.

Ранее NEWS.ru писал, что вариант Конституции с поправками уже появился в книжных магазинах. На обложках изданий сообщается, что версия документа «вступает в силу со дня официального опубликования результатов общероссийского голосования». О том, что документ не будет принят без одобрения большинства пришедших на избирательные участки, не уточняется. Тираж брошюры был подписан в печать 17 марта. В ней говорится о проведении голосования, однако не указана его дата. Президент Владимир Путин принял решение о переносе плебисцита с 22 апреля только 25 марта.