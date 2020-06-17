В ОП заявили, что пандемия показала необходимость поправок в Конституцию

Пандемия коронавируса показала актуальность поправок в Конституцию. Об этом заявил член Общественной палаты Георгий Костюк.
По его словам, когда обсуждались эти поправки, никто ещё о коронавирусе не говорил, однако именно эпидемия стала яркой иллюстрацией того, насколько они важны.
Костюк отмечает, что в мире существует две модели оказания помощи населению: первая — западная, когда помогают ограниченному числу людей, вторая — когда на бесплатную помощь имеет право большинство населения. Поправки в Конституцию как раз соответствуют второй модели,
Это очень важный момент. Государство гарантирует медицинскую помощь, но без участия человека она всё равно не может быть оказана должным образом. Поэтому я считаю правильным, что это записали в Конституцию, — сказал Костюк.
Голосование по изменению Конституции пройдёт с 25 июня в течение недели. Основным днём станет 1 июля, который объявлен выходным. Россиянам предлагается проголосовать сразу за несколько сотен поправок. В частности, в одной из них упоминается Бог. Ещё одна поправка указывает на недопустимость действий и призывов к отчуждению части территории РФ. Среди них и инициатива, предлагающая отказ от учёта предыдущих президентских сроков Владимира Путина. Из этого следует, что он может избираться на данный пост ещё дважды.
Ранее NEWS.ru писал, что вариант Конституции с поправками уже появился в книжных магазинах. На обложках изданий сообщается, что версия документа «вступает в силу со дня официального опубликования результатов общероссийского голосования». О том, что документ не будет принят без одобрения большинства пришедших на избирательные участки, не уточняется. Тираж брошюры был подписан в печать 17 марта. В ней говорится о проведении голосования, однако не указана его дата. Президент Владимир Путин принял решение о переносе плебисцита с 22 апреля только 25 марта.
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