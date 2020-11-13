Член ОП спрогнозировала появление счастливых специалистов из-за пандемии

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Российские школьники стали больше задумываться о своей будущей профессии и досконально изучать этот вопрос. Такой факт должен положительно сказаться на качестве жизни молодого населения. Об этом NEWS.ru рассказала председатель комиссии по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Наталья Кравченко.

Пандемия коронавируса побудила россиян переосмыслить ценность и возможности онлайн-платформ. Школьники не стали исключением. Как пояснила специалист, раньше дети воспринимали «цифру» скорее как платформу для развлечений. Теперь они задумались о масштабах предлагаемых возможностей и стали проявлять больший интерес к профориентации. Такая переоценка в будущем должна дать свои позитивные плоды.

Школьники сейчас очень хотят быть полезными, они активно ищут интересующую их информацию и стараются анализировать свои действия и личный выбор. В случае если ученики не понимают, для чего конкретно они получают знания в школе, их мотивация к обучению падает. На мой взгляд, пандемия сподвигла многих школьников к активному поиску информации о востребованных и интересных для них профессиях. Такой запрос на осмысленный выбор жизненного пути у детей должен привести к тому, что в России появится больше счастливых специалистов своего дела. Ведь когда ты любишь то, что делаешь, это уже другой уровень профессиональных кадров и качества жизни в целом, — пояснила Наталья Кравченко.

Эксперт отметила, что сейчас в Сети достаточно много необходимой для школьников информации о профориентации. Здесь могут быть очень полезны и различные образовательные проекты, консультации от специалистов. Полное интервью с председателем комиссии по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Натальей Кравченко читайте на сайте NEWS.ru 16 ноября.

Как писал NEWS.ru, ранее в региональном оперштабе по борьбе с распространением коронавируса уточнили, что студентов и школьников, которых перевели на «дистанционку», не будут штрафовать за прогулки по городу. Речь шла об учащихся московских учебных заведений.