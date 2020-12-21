В ОП призвали наказать солгавшую Путину рязанскую журналистку

https://static.news.ru/photo/055b878c-428e-11eb-b5ca-fa163e074e61_660.jpg Александра Безукладова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Общественной палате России призвали сурово наказать солгавшую Владимиру Путину рязанскую журналистку Александру Безукладову.

С таким предложением выступил первый замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты России, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич. Девушка во время большой пресс-конференции президента обратила на себя внимание плакатом с надписью: «Я беременна». Как оказалось, это было неправдой, пишет Lenta.ru.

По мнению Малькевича, за подобную «беспардонную ложь» ей нужно «вмазать». Он обратился к председателю Союза журналистов России (СЖР) Владимиру Соловьёву с требованием наказать Безукладову за публичный обман президента и порочащее профессию журналиста поведение.

За публичный обман главы государства, фальсификацию, абсолютно фейковое выступление (часть «сценария» которого была заранее опубликована в соцсетях), за поведение, порочащее честь и саму профессию журналиста, предлагаю исключить Александру Безукладову из членов Союза журналистов России, — написал он в своём Telegram-канале.

Как сообщалось, во время пресс-конференции рязанская журналистка, директор издания «МК в Рязани» Александра Безукладова стояла с плакатом «Я беременна». Когда ей позволили задать вопрос, она попросила Путина присвоить вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову звание Героя России «за спасение семи человек во время пожара». Президент заинтересовался этой историей, однако спросил, какое отношение к этому имеет её беременность. Выяснилось, что девушка не беременна, а просто решила таким способом привлечь к себе внимание. На что Путин заявил, что она их всех «надула».

Ранее журналист BBC Стивен Розенберг попросил не считать свой уход с пресс-конференции Путина неуважением к президенту России. По его словам, он покинул зал, потому что спешил в редакцию. «Побег» журналиста многие пользователи соцсетей объяснили тем, что Владимир Путин жёстко прокомментировал его провокационные вопросы, писал NEWS.ru.