В ОП призвали изменить ГОСТ после несчастного случая в дагестанском детсаду

Директор Института изучения детства, семьи и воспитания РАО Наталья Агре в разговоре с NEWS.ru прокомментировала новость о том, что в дагестанском детсаду пострадала девочка, упав с лестницы. Член Общественной палаты РФ отметила, что «если проанализировать травматизм и смертность детей по возрастам — то для каждого возраста детей существуют опасные предметы и оборудование, которые влекут за собой достаточно серьёзные последствия». Она призвала изменить ГОСТ на производство мебели и товаров, предназначенных для детей.

Спикер напомнила, что «детские сады имеют определённые требования по организации пространства». Для детских садов предусмотрены ГОСТы и на мебель, и на оборудование, и на материалы, которые использованы в помещении.

Каждый раз, когда происходят такие несчастные случаи, мы говорим о том, что кто-то «недосмотрел». Если в саду сегодня в среднем порядка 30 детишек на всего одного воспитателя и одного помощника воспитателя, понятно, что постоянно держать внимание на 30 детях просто невозможно. Поэтому необходимо каким-то образом минимизировать эти риски. И сделать это можно, если пересмотреть ГОСТ, — отметила эксперт.

По её словам, это касается не только организации пространства в образовательных учреждениях. Такие же рекомендации сегодня нужны и для молодых родителей.

Ведь когда будущие родители выбирают кровать для своего малыша, им даже в голову не придёт, что кровать может стать причиной смерти ребёнка. Они будут выбирать по достаточно простому критерию: какая понравится, «розовая, с цветочками, мишками». И вот здесь мы должны подумать за них, чтобы помочь им сделать правильный и, что самое главное, безопасный выбор, — подытожила член ОП.

Ранее в одном из частных детских садов Махачкалы трёхлетняя девочка, упав со второго этажа, получила закрытую черепно-мозговую травму и попала в реанимацию. Сейчас она находится в тяжёлом состоянии на аппарате ИВЛ. Ребёнок попытался самостоятельно спуститься по ступенькам на первый этаж. Однако девочка не удержалась и, проскользнув под перилами, упала вниз. Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлёкших причинение тяжкого вреда здоровью).