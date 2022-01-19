В ОП предложили обнулить ставку по ипотеке для многодетных семей

Снизить ставку на ипотечный заём или жилищный кредит для многодетных семей до 0% годовых предложили в Общественной палате (ОП) РФ. Такая инициатива содержится в списке мер поддержки семей с детьми, который организация подготовила для правительства России. Об этом «Известиям» рассказала заместитель председателя комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова.

Список мер поддержки формировался на основании проведённого ОП при поддержке ВЦИОМ опроса родителей во всех регионах страны. В нём приняли участие около 10 тысяч человек. Снижение ставки на ипотечный кредит до 0% поддержали 60% участников опроса. Среди других инициатив — бесплатное предоставление жилья в собственность семьям с пятью и более детьми (42%), а также единовременные выплаты на приобретение недвижимости для семей с детьми-инвалидами (40%).

Кроме того, если говорить о жилье, то почти треть семей готовы его снимать. Поэтому субсидированная аренда с погашением до 50% — актуальная мера поддержки. Таким образом, нуждающиеся семьи смогут оплачивать только половину ежемесячной стоимости квартиры, — добавила Зимина.

Также в ОП предлагают ввести ежемесячное пособие на каждого несовершеннолетнего ребёнка. Матерям рекомендуется предоставлять гибкий график и удалённую работу, а также им предлагают предоставить возможность корректировать продолжительность декретного отпуска.

Письмо с предложениями в ближайшее время направят вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой.

А в это время в Москве с 1 января 2022 года оба родителя в многодетных семьях получили право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского и пригородного железнодорожного транспорта столичного региона. Эта же норма касается и всех детей из таких семей до 18 лет, независимо от того, учатся они или нет, следует из вступивших в силу изменений в закон о соцподдержке семей с детьми в столице.

Также сообщалось, что законопроект о сохранении пособий матерям, которые находятся в декрете, но решили выйти на работу, внесён в Госдуму. Этим же документом предлагается установить для женщин, ухаживающими за новорождёнными, неполный рабочий день.

Ранее Госдума опубликовала список льгот и пособий, о котором россияне ранее могли не знать. Так, например, в нижней палате парламента напомнили, что граждане с двумя и более детьми могут не платить НДФЛ при продаже своего жилья в рамках улучшения условий проживания.