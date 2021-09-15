В ОП предложили новую Концепцию информационной безопасности детей

Член Общественной палаты России и директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила не обновлять старую Концепцию информационной безопасности детей от 2015 года, а создать новый документ с учётом актуальных поправок. Среди существенных недостатков документа Мизулина назвала «антисемейный уклон и прозападную ориентацию». Об этом сообщает ТАСС.

Считаем необходимым разработку не обновленной, а новой Концепции информационной безопасности детей, отвечающей интересам национальной безопасности РФ, соответствующей конституционным принципам и нормам в области охраны семьи и детства, развития и воспитания детей на основе традиционных российских духовно-нравственных, культурных и семейных ценностей и традиций, — предложила Мизулина.

По мнению Мизулиной, старая Концепция содержит существенные недостатки. Во-первых, она разглядела в ней «антисемейный уклон и прозападную ориентацию». Во-вторых, проект нуждается в доработке с консультацией экспертов в области криминологии, социологии, судебной экспертизы, медиабезопасности, возрастной и клинической психологии.

Также она заметила сходство российской Концепции со Стратегией Совета Европы по обеспечению прав ребёнка на период 2016–2021 годов, которая направлена на автономизацию детей от семьи и родителей, что противоречит идее РФ о сохранении семьи и преимущественного права родителей на воспитание.

Ранее крупнейшие российские интернет-компании, а также провайдеры и медиахолдинги подписали хартию по безопасности детей в Интернете, а также объявили о создании Альянса по защите детей в цифровой среде.