Меладзе предложили пойти в дворники после призыва к бойкоту «огоньков»

https://static.news.ru/photo/7d06ff0a-2691-11eb-8c0c-fa163e074e61_660.jpg Валерий Меладзе Фото: meladzevalerian/instagram.com

Если заслуженного артиста Валерия Меладзе не устраивают доходы и положение музыкантов из-за ситуации с коронавирусом и ограничительных мер, принятых властями, то ему нужно идти работать дворником и приносить пользу людям по-другому. Об этом заявил эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян.

Если Меладзе считает, что зрители страдают из-за «новогодних огоньков», то спешу его расстроить. Очень многим они уже давно надоели. Зрители давно полностью игнорируют телик, — отметил Манукян.

По мнению эксперта ОП, дворники получают деньги за то, что приносят пользу обществу, «в отличие от тех, кто дерёт глотку», передаёт Lenta.ru.

О бойкоте «голубых огоньков» Меладзе написал в своём Instagram. Он пояснил, что российские артисты из-за пандемии COVID-19 остались без новогодних концертов. При этом уже восемь месяцев у представителей шоу-бизнеса нет стабильного заработка, а тысячи организаторов, менеджеров и других специалистов отрасли остались и вовсе без средств к существованию. Меладзе считает, что если работа артистов запрещена ограничительными мерами, то сниматься в новогодних шоу им тоже не стоит.

По мнению певца, тогда, может, «кто-то заметит», что существует отрасль, в которой заняты десятки тысяч людей, у которых нет работы уже несколько месяцев. Однако через некоторое время Меладзе назвал свою идею о бойкоте новогодних «огоньков» невыполнимой.

Призыв артиста поддержал продюсер Иосиф Пригожин. Он считает, что Валерий, по существу, прав, и посетовал на то, что всем дали возможность работать, а артистов отдали на заклание. Пригожин отметил, что когда артисты нужны, они всегда на передовой. При этом продюсер также согласен с мнением самого Меладзе, что на этот бойкот мало кто из представителей шоу-бизнеса согласится.

Отреагировал на призыв и музыкант Юрий Лоза. Он считает, что бойкот едва ли удастся реализовать. По мнению Лозы, на место музыкантов, бойкотировавших телевизионные съёмки, придут те, кого обычно на новогодние шоу не приглашают и «голубые огоньки» всё равно состоятся.

Как писал NEWS.ru, ранее певец Лев Лещенко оценил идею коллеги Валерия Меладзе о бойкоте новогодних передач. Он призвал артистов брать деньги за съёмки. По его словам, труд музыкантов должен быть оплачиваемым.