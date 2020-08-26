В ОП предлагают усилить защиту личных данных детей в Интернете

https://static.news.ru/photo/6b1d7270-e842-11ea-999f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Иностранным компания, имеющим серверы за пределами России, следует запретить хранение, обработку, распространение и использование в рекламных целях персональных данных детей в возрасте до 14 лет. Инициатива принадлежит директору Лиги безопасного Интернета, члену комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества Екатерине Мизулиной.

По её словам, запрет должен действовать при условии, что указанным компаниям точно известно, что речь идёт о личных данных ребёнка.

Нужно прекратить показывать в виде рекламы детям деструктивный контент. Также эти данные могут попасть в руки злоумышленников, например, педофилов, — цитирует РИА Новости текст выступления Мизулиной для круглого стола «Западные техногиганты как угроза суверенитету государства».

Она предлагает дополнить перечень запрещённой и ограниченной к распространению информации, подчёркивая, что он должен быть «безусловным и ни у кого не вызывать сомнения».

При этом Мизулина подчеркнула, что не должно быть ущемления прав и свобод граждан на открытое общение, а все предлагаемые нормы и правила «не должны быть ощутимы обычному пользователю, который не нарушает закон».

Ранее NEWS.ru писал, что эксперты назвали сайты, запретные для посещения через общественный Wi-Fi. По их словам, не следует посещать финансовые сервисы, почтовые ящики и соцсети, а также совершать онлайн-покупки, поскольку существует риск доступа мошенников к персональным данным.