В Общественной палате назвали плюсы трёхдневного голосования

Трёхдневное голосование по выбору депутатов в Госдуму — это огромный шаг навстречу избирателям. Так считает зампредседателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева, передаёт телеканал «360».
Такая форма выборов, по её мнению,
Дмитриева отметила, что подобные комфортные условия смогут повысить общую явку и электоральный тонус.
Мы перешли на эту форму из-за пандемии, но вообще это достаточно удобно и с точки зрения избирателей, и с точки зрения наблюдателей. Потому что у людей появляется больше возможности попробовать себя в таком качестве, — сказала она.
Дмитриева также не исключила, что такая практика многодневного голосования будет применяться и в будущем.
Единый день голосования в России приходится на третье воскресенье сентября. В 2021 году выборы продлятся с 17 по 19 сентября. Такое решение принято с учётом рекомендаций Роспотребнадзора и мнения общества.
Как заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, трёхдневное голосование является оптимальным в сложившейся ситуации, поскольку гарантирует безопасность и удобство для избирателей. Она также предложила единый день голосования перенести на каникулы, поскольку примерно половина избирательных участков в России располагается в школах.