В Общественной палате назвали плюсы трёхдневного голосования

Трёхдневное голосование по выбору депутатов в Госдуму — это огромный шаг навстречу избирателям. Так считает зампредседателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева, передаёт телеканал «360».

Такая форма выборов, по её мнению, имеет ряд плюсов. Во-первых, это поможет избежать большого скопления людей на участках, учитывая эпидемиологическую обстановку в стране. Во-вторых, избиратели смогут выбрать наиболее удобный из предложенных для голосования трёх дней.

Дмитриева отметила, что подобные комфортные условия смогут повысить общую явку и электоральный тонус.

Мы перешли на эту форму из-за пандемии, но вообще это достаточно удобно и с точки зрения избирателей, и с точки зрения наблюдателей. Потому что у людей появляется больше возможности попробовать себя в таком качестве, — сказала она.

Дмитриева также не исключила, что такая практика многодневного голосования будет применяться и в будущем.

Единый день голосования в России приходится на третье воскресенье сентября. В 2021 году выборы продлятся с 17 по 19 сентября. Такое решение принято с учётом рекомендаций Роспотребнадзора и мнения общества.

Как заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, трёхдневное голосование является оптимальным в сложившейся ситуации, поскольку гарантирует безопасность и удобство для избирателей. Она также предложила единый день голосования перенести на каникулы, поскольку примерно половина избирательных участков в России располагается в школах.