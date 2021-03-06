В ОП отреагировали на блокировку заметок российских СМИ в Facebook

https://static.news.ru/photo/21f6f120-7f5f-11eb-aa5f-96000091f725_660.jpg Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Общественной палате попросили Роскомнадзор обратиться к администрации Facebook с требованием о передаче прав на фактчекинг материалов СМИ в российском сегменте Интернета отечественным компаниям.

Мы требуем от Роскомнадзора не только разблокировать доступ к материалу ведущего российского информагентства, но и направить строгое предостережение Facebook и предложение передать права на фактчекинг материалов в российском сегменте российским организациям, — заявил ТАСС первый зампредседателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Малькевич отметил, что цензура в Facebook имеет выраженный антироссийский характер. Он выразил недоумение, почему в прибалтийских странах фактчекингом занимаются местные организации, но в превосходящем в разы российском сегменте эти полномочия остаются у иностранцев.

Ранее стало известно, что Facebook заблокировал материалы российских СМИ, опубликовавших со ссылкой на релиз ФСБ заметки о задержании в Воронеже подозреваемых в причастности к украинским неонацистским группировкам.

Как сообщал NEWS.ru, Роскомнадзор составил протоколы об административном правонарушении в отношении социальных сетей Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджера Telegram, а также видеохостинга YouTube. Таким образом ведомство отреагировало на неудаление или несвоевременное удаление интернет-платформами информации, которая вовлекала подростков в противоправную деятельность.