В ОП оценили действия силовиков на акции в Москве

https://static.news.ru/photo/c2b3e65c-63d7-11eb-82d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники полиции действовали корректно в отношении участников несогласованной акции в Москве. Об этом заявил председатель координационного совета при Общественной палате РФ Максим Григорьев.

Я видел, как через мегафоны полиция предупреждает людей. И это было не пять минут, а часами, — цитирует его ТАСС.

Григорьев подчеркнул, что полицейские задерживали не случайных прохожих, а именно участников митинга. По его словам, некоторые из этих людей сначала прямо заявляли о своём участии в акции, а когда попадали в руки силовиков, утверждали, что не имеют к ней отношения и просто проходили мимо.

Собеседник агентства отметил, что протестующие делятся на несколько разных категорий. Одни поддерживают Навального, другие поверили фильму с псевдодворцом, третьи вообще верят в различные теории заговора и не хотят никого слушать. Большинство же участников митинга, по его словам, составляли те, кто пришёл выразить недовольство по самым разным вопросам, вроде потери работы, маленькой зарплаты или отсутствия материальной помощи от государства в условиях пандемии.

Акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального прошли в десятках российских городов. По данным портала «ОВД-Инфо», в общей сложности задержаны более 3,2 тысячи человек.

Как писал NEWS.ru, в некоторых населённых пунктах проходят жёсткие задержания: в Санкт-Петербурге, например, силовики применяют электрошокеры и газ против активистов. Сообщается о применении электрошокеров и в Москве. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о необходимости провести тщательные проверки по каждому такому факту.